Фермер из Приморского края Юрий Рыбак создал гигантскую надпись «Артём» неподалёку от международного аэропорта Владивосток. Размеры букв позволяют разглядеть название города прямо из иллюминатора пассажирского самолёта, сообщает Telegram-канал Svodka25.

Необычный арт-объект местный житель разместил на своём земельном участке. Теперь пассажиры авиалайнеров ещё до приземления могут узнать, в каком именно городе находится воздушная гавань Приморья.

Особенно эффектно надпись выглядит на фоне заснеженного пейзажа. Тёмные буквы хорошо различимы с высоты благодаря контрасту со светлым полем.

Инициативу фермера оценил и глава Артёма Вячеслав Квон. Мэр поблагодарил земляка за оригинальную визитную карточку города.

Это не первый случай, когда хозяйство Рыбака становится местной достопримечательностью. Уже второй год подряд туристов привлекает расположенное неподалёку от аэропорта поле подсолнухов, куда жители и гости региона приезжают фотографироваться.

Ранее в Приморском крае популярность среди туристов приобрело заброшенное судно Rise Shine. Возвышающийся над водой ржавеющий корпус корабля привлекает любителей необычных пейзажей и атмосферных фотосессий.