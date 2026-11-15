В Берлине около 600 человек выстроились в очередь длиной более 300 метров ради донер-кебаба стоимостью всего один цент. Об этом сообщает немецкая газета Bild, журналист которой побывал на открытии новой закусочной Zagros в районе Пренцлауэр-Берг.

Необычная акция состоялась 15 ноября на улице Шёнхаузер-аллее. Владельцы заведения решили привлечь посетителей символической ценой, которая оказалась в 800 раз ниже обычной: стандартная порция куриного кебаба здесь стоит восемь евро.

Желающие сэкономить начали собираться задолго до открытия в полдень. Некоторые провели в очереди около двух часов, однако уходить не спешили. Например, один из посетителей признался, что пришёл не только ради дешевизны, но и потому, что уже пробовал еду этой сети в другом районе Берлина.

Особенно удачно акция завершилась для двух студентов, которые получили свои заказы примерно в 12:35. За два полноценных донера молодые люди заплатили всего два цента. Один из них высоко оценил хлеб, но признался, что мясо могло быть вкуснее, а второй остался в восторге от острого соуса.

Спрос подогрела реклама в социальных сетях. У Zagros около 75 тысяч подписчиков в Instagram и 150 тысяч в TikTok, поэтому новость о практически бесплатном угощении быстро распространилась среди берлинцев.

Закусочная принадлежит семье Хоссейни, которая в 2018 году переехала в Германию из курдской части Ирана. Первое заведение семья открыла в 2024 году, а теперь управляет двумя точками в Берлине. В планах предпринимателей — ещё один филиал на знаменитом бульваре Курфюрстендамм.