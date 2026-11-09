В немецком Дортмунде открытие закусочной с донером за один евро обернулось массовыми беспорядками и нападением на полицейских. На акцию пришли около 300 человек, преимущественно подростки, а когда ситуация вышла из-под контроля, в сотрудников полиции полетели камни, стулья, пиротехника и даже электросамокат. Об этом сообщила полиция города.

Всё началось 8 ноября, когда владелец нового заведения решил привлечь посетителей необычайно низкой ценой. Вместо привычных 7,5 евро донер-кебаб продавали всего за один евро. Предложение активно рекламировали в соцсетях, поэтому ещё до открытия у входа образовалась внушительная очередь.

Вскоре посетители начали толкаться и пытаться прорваться внутрь. Нанятая владельцем частная охрана не справилась с толпой, и предпринимателю пришлось вызвать полицию. С прибытием правоохранителей акцию прекратили, однако разойтись собравшиеся отказались.

В ответ на требования покинуть территорию некоторые участники беспорядков принялись забрасывать полицейских подручными предметами. Один из камней повредил патрульный автомобиль. Для восстановления порядка пришлось привлекать дополнительные силы, включая подразделения полиции особого назначения и вертолёт.

Один из участников отказался выполнить требование полицейских покинуть место происшествия. При досмотре у него обнаружили и изъяли сигнальный пистолет. Правоохранители начали расследования по нескольким статьям, в том числе о нарушении общественного порядка, сопротивлении полиции, порче имущества и оскорблениях.

После беспорядков закусочной запретили продолжать работу. При этом власти проверяют, можно ли взыскать с владельца расходы на масштабную полицейскую операцию. Сам предприниматель извинился за произошедшее и сообщил, что акция была сорвана из-за поведения части посетителей.

Ранее Life.ru сообщал о массовых беспорядках во Франкфурте-на-Майне, где пострадали более 100 полицейских. Участники погромов забрасывали правоохранителей камнями, громили витрины и грабили магазины. В результате были повреждены 17 торговых точек, ещё пять разграбили.