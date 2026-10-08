Голод, трупы и драки за еду: Зоозащитники показали ужасы подпольного собачьего концлагеря в Калуге

Погибших животных, мусор и собак, дерущихся за еду, обнаружили волонтёры в калужском «Острове надежды». Об условиях в неофициальном приюте сообщает РЕН ТВ.

В калужском приюте нашли погибших собак и антисанитарию. Видео © Telegram/ РЕН ТВ|Новости

По данным телеканала, хозяйка больше десяти лет собирала бездомных животных и открывала сборы на лечение, при этом посторонних на территорию не пускала. Попавшие внутрь зоозащитники рассказали, что вольеры практически не убирали, а питомцы находились среди собственных испражнений.

Самцов и самок, как утверждается в репортаже, содержали вместе. Там же появлялись щенки, которым, по свидетельствам посетивших объект добровольцев, не обеспечивали необходимого ухода. Точное количество находившихся на территории собак не установлено.

Региональный веткомитет сообщил, что юридически такого приюта не существует. По информации ведомства, животных собирало физическое лицо на территории частного предприятия — без должного ухода и контроля. Сотрудники комитета совместно с полицией начали проверять сообщения о ненадлежащем обращении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал «свинством» ситуацию, когда за помощь животным берутся «в издевательском формате». Спасённых собак, по словам волонтёров, сейчас лечат и распределяют по другим приютам. Для их размещения собирают средства на обустройство вольеров.

Осенью животным особенно важно обеспечить защиту от сырости и холода. Ветеринар Татьяна Гольнева объяснила, что в начале октября собаки ещё могут не успеть обзавестись зимним подшёрстком. По её словам, в межсезонье также возрастает риск респираторных инфекций, а отказ от еды и необычная вялость должны насторожить владельца.