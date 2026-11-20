В Бразилии до 30 представителей племени ава-гуажа вышли из джунглей и попросили еды у местных жителей. О редком случае сообщает The Washington Post.

Племя ава-гуажа вышло к людям в Бразилии. Видео © X / CHOQUEI

Необычная встреча произошла 16 ноября в штате Мараньян на северо-востоке страны. Представители коренного народа, десятилетиями избегавшие контактов с внешним миром, подошли к правительственному посту неподалёку от деревни Тавари, где проживают индейцы гуажажара.

Среди вышедших из леса были не только взрослые, но и дети. Люди принесли с собой охотничьи копья и попросили поделиться ямсом — съедобными клубнями, напоминающими картофель. Получив продукты, они вновь скрылись в джунглях.

Учёные назвали произошедшее историческим событием. Представителей изолированной общины ава встречали и прежде, однако настолько многочисленная группа не приближалась к посторонним на протяжении десятилетий.

Правозащитники опасаются, что причиной необычного поведения могла стать нехватка пищи. Народ ава-гуажа традиционно живёт охотой и собирательством, но его территория всё сильнее страдает от незаконной вырубки лесов, браконьерства и вторжения скотоводов. Изменение климата и масштабные пожары также угрожают привычному образу жизни местных жителей.

Как отмечает организация Survival International, сокращение лесных территорий постепенно лишает изолированные общины возможности самостоятельно добывать пропитание.

Бразильские власти подтвердили необычный контакт и направили специалистов для наблюдения за ситуацией. Особое беспокойство вызывает здоровье представителей племени: люди, практически не контактирующие с внешним миром, могут быть особенно уязвимы перед распространёнными инфекциями.

Ава-гуажа (Awá-Guajá) — один из коренных народов Бразилии, проживающий в тропических лесах штата Мараньян на востоке Амазонии. Представители народа традиционно занимаются охотой и собирательством, ведут кочевой образ жизни и практически полностью зависят от леса. Их язык относится к семье тупи-гуарани. Часть ава-гуажа живёт в поселениях и поддерживает контакты с внешним миром, однако отдельные группы до сих пор сохраняют добровольную изоляцию. Главную угрозу их существованию представляют незаконная вырубка лесов, вторжение скотоводов и сокращение охотничьих угодий. Правозащитная организация Survival International относит ава-гуажа к наиболее уязвимым коренным народам Амазонии.

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