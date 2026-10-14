«Голос мёртвых» в руках аферистов: Как ИИ использует профили умерших для обмана
Эксперт Силаев: Страницы умерших в соцсетях могут использовать мошенники
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Страницы умерших людей в социальных сетях могут стать инструментом мошенничества, если родственники оставят их без контроля. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT.
По словам специалиста, такие профили представляют особый интерес для злоумышленников из-за накопленной личной информации. В них остаются фотографии, старые публикации, контакты друзей и родственников, а также другие сведения, позволяющие изучить окружение человека.
Получив доступ к чужой странице, аферисты способны рассылать сообщения от имени её владельца, распространять подозрительные ссылки и использовать сохранённые данные для обмана знакомых. При этом история общения и сведения о близких помогают делать подобные обращения более убедительными.
Дополнительную опасность создаёт развитие искусственного интеллекта. С помощью нейросетей преступники технически могут использовать оставшиеся в интернете фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения для создания поддельного контента.
Силаев обратил внимание, что открытая информация о привычках, интересах и семейных связях позволяет мошенникам подбирать индивидуальный подход к потенциальным жертвам. В результате злоумышленники получают возможность использовать доверие людей к знакомому профилю.
Чтобы снизить подобные риски, эксперт посоветовал родственникам позаботиться о цифровом наследии умершего человека. В зависимости от возможностей конкретной социальной сети страницу можно удалить, перевести в памятный статус либо ограничить доступ к ней.
Такие меры помогут защитить сохранившиеся персональные сведения и уменьшить вероятность использования заброшенного аккаунта в мошеннических схемах.
Ранее киберэксперт предупредил об опасности давно заброшенных профилей в социальных сетях. Публикации, фотографии и сведения о работе могут использоваться для составления подробного цифрового досье. Также Life.ru рассказывал о новой схеме подделки голосов знакомых людей с помощью нейросетей. Специалисты объяснили, что искусственный интеллект способен воспроизводить особенности речи человека на основе настоящих аудиозаписей.
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