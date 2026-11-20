Правнук легендарного советского диктора Юрия Левитана хочет превратить его имя в товарный знак: Артур Судариков подал заявку на регистрацию бренда 18 ноября. Как узнал Life.ru, сведения об этом содержатся в данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Под именем «Юрий Левитан» планируется выпускать самые разные товары — от звукозаписывающей техники и книг до одежды, посуды и игрушек. В перечень также вошли предметы интерьера, полиграфия и аксессуары.

Заявка охватывает не только производство и продажу продукции. Бренд предполагается использовать для организации выставок, телеэфиров, фото- и видеосъёмок, выпуска фильмов, написания сценариев, а также разработки дизайна и программного обеспечения.

Сам Артур Судариков-Левитан работает в сфере информационных технологий и занимается сохранением памяти знаменитого родственника. На личном сайте он рассказывает, что более 20 лет разрабатывает программное обеспечение, с 2015 года развивает словарь русского языка «Ударения» и пишет биографию прадеда.

Согласно Rusprofile, Судариков также владеет долями в двух IT-компаниях — «Апперкейс» и «Солос». По итогам 2025 года их совокупная выручка достигла 3,2 миллиона рублей, однако финансовый результат оказался отрицательным: общий убыток составил 1,5 миллиона.

Юрий Левитан стал одним из самых узнаваемых голосов советского радио. Именно он зачитывал фронтовые сводки Совинформбюро, приказы Верховного Главнокомандующего и сообщения о победах Красной армии. Впоследствии диктор объявил о запуске первого искусственного спутника Земли и полёте Юрия Гагарина в космос.