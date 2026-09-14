Перемен требуют не только сердца: Сын Виктора Цоя решил выпускать под брендом «Кино» еду и украшения

Сын Виктора Цоя — Александр — решил закрепить название «Кино» не только за музыкальной сферой, но и за едой и ювелирными изделиями. Заявка на новый товарный знак появилась в базе Роспатента.

Документы были поданы 10 сентября 2026 года. Регистрацию запросили сразу по трём классам Международной классификации товаров и услуг — № 14, 29 и 30. Они позволяют использовать бренд для разных категорий украшений и продуктов.

Список получился довольно необычным. Под названием «Кино» могут появиться кимчи, корн-доги, молочные напитки, чипсы, гамбургеры и пицца. В заявку также включены пищевые ароматизаторы и ювелирная продукция.

Для Александра Цоя это не первая регистрация, связанная с наследием знаменитой группы. На его имя уже оформлены как минимум четыре соответствующих товарных знака. Два из них связаны непосредственно с названием «Кино», ещё два — с проектом «Симфоническое Кино».

Ранее сообщалось, что композитор и поэт Игорь Николаев оформил на своё имя товарный знак «Третье сентября». Эта дата давно ассоциируется с хитом Михаила Шуфутинского и ежегодными мемами про перевёрнутый календарь. Исключительное право будет действовать до 3 сентября 2032 года. Это следует из данных реестра товарных знаков. Знак получил номер 1004723. Заявку Николаев подал символично — 3 сентября 2022 года. Государственная регистрация состоялась 5 марта 2024-го. Правообладателем указан сам Игорь Юрьевич Николаев.