В США на 86-м году жизни скончался один из основателей и многолетний фронтмен культовой рок-группы The Beach Boys Майк Лав. Последние минуты жизни музыкант провёл в окружении родных.

О смерти артиста сообщила его представитель Кэти Альтман. Певца не стало вечером в субботу, 28 ноября. Причину его кончины официально не раскрыли.

«С глубоким уважением сообщаю, что Майк Лав скончался сегодня вечером в окружении семьи», — приводит заявление представителя музыканта Rolling Stone.

По информации NBC, в последнее время исполнитель боролся с заболеванием, характер которого его близкие не уточнили.

История The Beach Boys началась в 1961 году в Калифорнии. Вместе с Лавом у истоков коллектива стояли его двоюродные братья Брайан, Деннис и Карл Уилсоны, а также их друг Алан Джардин. В 1988 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла, позднее музыканты удостоились специальной премии «Грэмми» за жизненные достижения.

В июне 2025 года ушёл из жизни другой основатель коллектива — Брайан Уилсон. На момент смерти ему было 82 года. А несколько дней назад стало известно о смерти бывшего гитариста британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлора. Музыкант скончался в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.