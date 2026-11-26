Бывший гитарист британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлор умер в возрасте 65 лет. Музыкант скончался после продолжительной борьбы с раком предстательной железы. О его смерти сообщила группа в соцсетях.

«Энди Тейлор, любимый муж, отец и дедушка, умер после долгой и храброй борьбы с раком предстательной железы. Ему было 65 лет», — говорится в заявлении коллектива.

По информации Duran Duran, музыкант мирно скончался дома 23 ноября в окружении семьи. Его близкие также подтвердили смерть и попросили уважать их частную жизнь в этот тяжёлый период.

Тейлор присоединился к Duran Duran в 1980 году и участвовал в создании ранних альбомов коллектива. В 1986-м он покинул группу, а в 2001 году вернулся в её состав вместе с другими участниками классического периода. В 2006-м гитарист снова ушёл из коллектива.

В 2022 году Тейлор рассказал, что у него диагностировали рак предстательной железы четвёртой стадии. Из-за болезни музыкант не смог лично присутствовать на церемонии введения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее одного из создателей российской регги-группы Jah Division Герберта Моралеса похоронили в израильской Хайфе в день его 65-летия. Место последнего упокоения музыкант выбрал сам ещё при жизни. Легенда отечественной регги-сцены ушёл из жизни 20 ноября, всего за двое суток до своего юбилея. Герберт Моралес родился 22 ноября 1961 года. Созданная им группа Jah Division стала одним из первых российских музыкальных коллективов, развивавших ямайское направление регги.