Одного из создателей российской регги-группы Jah Division Герберта Моралеса похоронили в израильской Хайфе 22 ноября, в день его 65-летия. Место последнего упокоения музыкант выбрал сам ещё при жизни. Об этом рассказали родственники исполнителя.

«Захоронение прошло в Хайфе сегодня в первой половине дня», — уточнили родные музыканта ТАСС.

Тем временем в Москве для друзей и поклонников артиста организовали заочное отпевание в Донском монастыре. На 17:00 в расположенном на его территории клубе «Донской» был назначен памятный концерт. Почтить творчество Моралеса решили коллективы Dada Dub, «Каникулы Бонифация», «Даб ТВ», а также исполнители Mike Isay и Николай FM.

Легенда отечественной регги-сцены ушёл из жизни 20 ноября в Хайфе, всего за двое суток до своего юбилея. Герберт Моралес родился 22 ноября 1961 года. Созданная им группа Jah Division стала одним из первых российских музыкальных коллективов, развивавших ямайское направление регги.

Ранее Life.ru сообщал о предполагаемой причине смерти основателя Jah Division. По словам дочери исполнителя, у её отца произошёл сердечный приступ, после которого он скончался в больнице. За свою карьеру Моралес приобрёл широкую известность благодаря композициям «Cubana», «Сказка», «Африка» и другим работам.