«Голос женщин не станет тише»: Ксения Горячева обратилась к избирателям

Автор женского манифеста и депутат Госдумы Ксения Горячева обратилась к избирателям после предварительных итогов выборов. В видео, которое она опубликовала в своём Telegram-канале, Горячева признала, что по имеющимся подсчётам и прогнозам не проходит в Госдуму IX созыва.

Депутат поблагодарила сторонников, которые поддерживали её во время кампании, и назвала этот путь непростым. При этом, по её словам, это не означает, голос женщин России станет тише. Она пообещала продолжить заниматься вопросами, которые вошли в её манифест, и развивать уже начатые проекты.

По словам политика, в новом созыве во фракции «Новых людей» будет больше женщин. Горячева назвала это хорошей новостью и добавила, что партия уже определила дальнейшие направления работы.

Между тем в новый созыв Госдумы может войти лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв. На выборах по одномандатному округу № 6 в Башкирии он набрал 53,94% голосов. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий назначил с ним встречу, чтобы обсудить возможное вхождение Журавлёва во фракцию либерал-демократов.