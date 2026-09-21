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Опубликовано 21 сентября, 16:12

«Голос женщин не станет тише»: Ксения Горячева обратилась к избирателям

Ксения Горячева заявила, что не проходит в ГД после предварительных подсчётов

Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин

Автор женского манифеста и депутат Госдумы Ксения Горячева обратилась к избирателям после предварительных итогов выборов. В видео, которое она опубликовала в своём Telegram-канале, Горячева признала, что по имеющимся подсчётам и прогнозам не проходит в Госдуму IX созыва.

Депутат поблагодарила сторонников, которые поддерживали её во время кампании, и назвала этот путь непростым. При этом, по её словам, это не означает, голос женщин России станет тише. Она пообещала продолжить заниматься вопросами, которые вошли в её манифест, и развивать уже начатые проекты.

По словам политика, в новом созыве во фракции «Новых людей» будет больше женщин. Горячева назвала это хорошей новостью и добавила, что партия уже определила дальнейшие направления работы.

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Между тем в новый созыв Госдумы может войти лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв. На выборах по одномандатному округу № 6 в Башкирии он набрал 53,94% голосов. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий назначил с ним встречу, чтобы обсудить возможное вхождение Журавлёва во фракцию либерал-демократов.

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Николь Вербер
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