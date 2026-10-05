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Опубликовано 5 октября, 13:48

«Голоса крайне важны»: Мендель призвала украинских политиков чаще говорить о мире

Мендель: Украине нужно больше политиков, выступающих за мир

Юлия Мендель. Обложка © ТАСС / ZUMA

Юлия Мендель. Обложка © ТАСС / ZUMA

Украинской политике нужно больше деятелей, готовых открыто выступать за поиск мирного урегулирования конфликта. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Политическая жизнь Украины выиграла бы от появления большего числа деятелей, готовых прямо говорить о предстоящем выборе», — написала она.

Экс-пресс-секретарь Зеленского и ранее неоднократно призывала Киев искать дипломатический выход из конфликта. В сентябре она заявляла, что любые реалистичные условия мирного соглашения на Украине часто объявляют «пророссийскими».

«Ещё больше разрушений»: Мендель ответила Зеленскому после попыток запугать Россию
«Ещё больше разрушений»: Мендель ответила Зеленскому после попыток запугать Россию

Ранее Life.ru рассказывал, что Мендель призывала Киев согласиться даже на «плохой мир» ради завершения конфликта. По её мнению, продолжение боевых действий ведёт к новым потерям и разрушениям.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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