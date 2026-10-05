Украинской политике нужно больше деятелей, готовых открыто выступать за поиск мирного урегулирования конфликта. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Политическая жизнь Украины выиграла бы от появления большего числа деятелей, готовых прямо говорить о предстоящем выборе», — написала она.

Экс-пресс-секретарь Зеленского и ранее неоднократно призывала Киев искать дипломатический выход из конфликта. В сентябре она заявляла, что любые реалистичные условия мирного соглашения на Украине часто объявляют «пророссийскими».

Ранее Life.ru рассказывал, что Мендель призывала Киев согласиться даже на «плохой мир» ради завершения конфликта. По её мнению, продолжение боевых действий ведёт к новым потерям и разрушениям.