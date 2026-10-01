Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 13:22

Мендель призвала Зеленского выбрать «плохой мир» вместо продолжения конфликта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала Киев согласиться на невыгодную сделку ради завершения конфликта, а не продолжать его. Данное заявление она сделала в беседе с The American Conservative.

«Украина находится в таком положении, когда единственная победа, в которую стоит верить, требует принятия плохого мира, а не продолжения или эскалации ужасной войны», — говорится в публикации.

Экс-пресс-секретарь Зеленского также заявила, что нынешний курс Киева ведёт Украину к худшему для неё исходу. По её мнению, сохранение выбранной линии не позволит добиться результата, который она считает необходимым.

«Иначе дипломатия не победит»: Мендель призвала Киев к серьёзным переговорам с Россией
«Иначе дипломатия не победит»: Мендель призвала Киев к серьёзным переговорам с Россией

Ранее Юлия Мендель выразила позицию, что отказ Украины от завершения конфликта сейчас приведёт к более жёстким условиям урегулирования в будущем. Она перечислила, что ждёт страну при таком сценарии: ещё одна зима с отключениями электричества, новая волна мобилизации и очередной раунд призывов потерпеть. А после, по её словам, появится ещё более жёсткий документ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar