Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала Киев согласиться на невыгодную сделку ради завершения конфликта, а не продолжать его. Данное заявление она сделала в беседе с The American Conservative.

«Украина находится в таком положении, когда единственная победа, в которую стоит верить, требует принятия плохого мира, а не продолжения или эскалации ужасной войны», — говорится в публикации.

Экс-пресс-секретарь Зеленского также заявила, что нынешний курс Киева ведёт Украину к худшему для неё исходу. По её мнению, сохранение выбранной линии не позволит добиться результата, который она считает необходимым.

Ранее Юлия Мендель выразила позицию, что отказ Украины от завершения конфликта сейчас приведёт к более жёстким условиям урегулирования в будущем. Она перечислила, что ждёт страну при таком сценарии: ещё одна зима с отключениями электричества, новая волна мобилизации и очередной раунд призывов потерпеть. А после, по её словам, появится ещё более жёсткий документ.