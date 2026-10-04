«Ещё больше разрушений»: Мендель ответила Зеленскому после попыток запугать Россию

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его новую угрозу в адрес России и задалась вопросом, зачем Киеву продолжать стратегию, которая, по её мнению, не приносит результата.

«Зачем выбирать стратегию, которая не работает? И принесёт ещё больше смертей и разрушений?» — написала Мендель в соцсети X.

Поводом стали слова Зеленского о намерении усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он назвал такие атаки ответом на действия российских войск. В Минобороны РФ после этого заявили, что усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины.