«Ещё больше разрушений»: Мендель ответила Зеленскому после попыток запугать Россию
Мендель спросила Зеленского, зачем Украине стратегия, которая не работает
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Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его новую угрозу в адрес России и задалась вопросом, зачем Киеву продолжать стратегию, которая, по её мнению, не приносит результата.
«Зачем выбирать стратегию, которая не работает? И принесёт ещё больше смертей и разрушений?» — написала Мендель в соцсети X.
Поводом стали слова Зеленского о намерении усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он назвал такие атаки ответом на действия российских войск. В Минобороны РФ после этого заявили, что усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины.
Мендель и раньше публично выступала против дальнейшей эскалации. 1 октября она призвала Зеленского согласиться даже на «плохой мир», заявив, что продолжение боевых действий несёт Украине новые потери. Он же ввёл против бывшей сотрудницы санкции сроком на десять лет, после чего она назвала ограничения антиконституционными. Позднее Мендель не пустили в Европарламент.
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