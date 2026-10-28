Голова овчарки, человеческий нос: Пентагон всерьёз занялся «оборотнем» из Юты

В опубликованных материалах Пентагона обнаружился отчёт о встречах с предполагаемым «оборотнем» в Юте. Однако исследование шерсти, которую связывали с загадочным существом, указало на обычных животных — собаку и енота. О документе Utah Ranch Investigation 27 октября рассказало издание VT.

Расследование проводили сотрудники Bigelow Aerospace Advanced Space Studies весной 2010 года в районе Форт-Дюшена. Они опросили более 25 человек, включая местных жителей и полицейских, собрав рассказы о необычных существах и огнях возле ранчо.

Один из очевидцев описал существо ростом около 1,8 метра с чёрно-серой шерстью. По его словам, голова напоминала немецкую овчарку, а нос выглядел человеческим. В другом рассказе фигура стремительно двигалась, столкнулась с оградой из колючей проволоки и издала громкий вой.

Проверяемые образцы дали более прозаичный результат. Два образца шерсти с ограды имели ту же последовательность исследованного участка ДНК, что и контрольный образец от собаки с территории ранчо. Отдельный образец, найденный на камне, принадлежал еноту. Подтверждения существования сверхъестественного существа так и не были достоверно установлены.

Название «скинуокер» связано с верованиями навахо: так называют колдунов, которым приписывают способность принимать облик животных. Местные жители выводам комиссиитак и не поверили. Они продолжают рассказывать приезжающим туристам о неком «оборотне», пушающем людей по ночам.

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