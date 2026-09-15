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Регион
Опубликовано 15 сентября, 15:07

Головин анонсировал новые центры подготовки кадров по программе «Единой России»

Обложка © Сайт «Единой России»

Обложка © Сайт «Единой России»

В России продолжат создавать образовательно-производственные центры для подготовки техников, инженеров и операторов станков с ЧПУ. Об этом сообщил член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Подготовку специалистов планируется расширять в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его модель объединяет колледжи и предприятия, чтобы учебные программы соответствовали конкретным кадровым запросам производства.

Во время визита Головин осмотрел цеха УВЗ и встретился с сотрудниками. По его словам, за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз.

«Вы — фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищённой, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», — сказал Головин.

Он также обратил внимание на необходимость начинать профориентацию ещё до поступления в колледж или вуз и развивать наставничество непосредственно на предприятиях. Для закрепления молодых специалистов, считает Головин, нужны понятные перспективы карьерного роста, льготное жильё и развитая инфраструктура.

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Ранее Life.ru рассказывал, что «Уралвагонзавод» передал Российской армии очередные партии Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Машины получили обновлённую всеракурсную защиту с учётом опыта их эксплуатации.

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Наталья Демьянова
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