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Регион
Опубликовано 7 сентября, 08:41
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Головин: «Единая Россия» создаёт равные возможности для развития молодёжи

Обложка © Единая Россия

Обложка © Единая Россия

Народная программа «Единой России» предусматривает расширение доступа молодёжи к спортивным, творческим и культурным учреждениям. Особое внимание планируется уделить небольшим городам и сельской местности, а также молодым людям с ограничениями по здоровью, сообщил член Высшего совета партии, начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин.

По его словам, необходимо сокращать разрыв между городом и селом в доступе к дополнительному образованию, спорту и творчеству.

«Талантливых ребят у нас очень много, необходимо раскрывать их потенциал», — заявил Головин во время поездки в Волгоградскую область.

Отдельно он подчеркнул принцип добровольности в выборе общественных и образовательных направлений. По мнению Головина, молодые люди должны самостоятельно решать, заниматься ли им спортом, творчеством, наукой или вступать в «Юнармию».

«Мы строим систему, где у каждого молодого человека должно быть право выбора. Хочет он пойти в «Юнармию» — его право. Предпочитает спорт, творчество или науку — тоже его выбор», — сказал Герой России.

Головин назвал одной из задач «Единой России» создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения. По его словам, патриотическое воспитание должно сочетаться с возможностями для раскрытия способностей каждого ребёнка.

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Ранее стало известно, что «Единая Россия» откроет 12 школ дополнительного образования для талантливых детей во всех федеральных округах. Попасть в них смогут школьники из разных регионов на конкурсной основе.

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Дарья Денисова
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