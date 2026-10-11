Головин отдал передачу в матче с «Тулузой» и вошёл в топ-5 ассистентов Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативной передачей в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции против «Тулузы». Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:2.

Головин вышел в стартовом составе и уже на 29-й минуте ассистировал партнёру по команде Эдану Диопу, который открыл счёт в матче. Эта голевая передача стала для полузащитника третьей в текущем сезоне Лиги 1, что позволило ему войти в пятёрку лучших ассистентов чемпионата. Лидерами по количеству ассистов являются Кристиан Кассерес младший из «Тулузы» и Флориан Товен из «Ланса», на счету которых по четыре голевые передачи. Трёхкратный показатель также имеют Панос Катсерис и Павел Сульц.

Для Головина нынешний сезон складывается успешно. 30-летний хавбек проводит свой восьмой сезон в составе «Монако», за который выступает с лета 2018 года, и остаётся одним из ключевых игроков команды. «Монако» уверенно стартовал в текущем чемпионате Франции и входит в группу лидеров турнирной таблицы.

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