Травма в неподходящий момент: Головин может пропустить встречи сборной России
Головин получил травму в матче «Монако» перед играми сборной России
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Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин получил повреждение во время выездного матча 10-го тура чемпионата Франции против «Ле-Мана». Футболисту пришлось досрочно покинуть поле.
Головина заменили на 54-й минуте встречи. При уходе с газона российский игрок заметно хромал, что вызвало вопросы о его состоянии перед ближайшими матчами национальной команды.
Характер повреждения и степень его тяжести пока неизвестны. О сроках восстановления полузащитника также не сообщалось. Дополнительная информация может появиться после медицинского обследования футболиста.
В нынешнем сезоне Головин остаётся одним из игроков основного состава монегасков. Россиянин провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Полузащитник ранее получил вызов в сборную России на предстоящие товарищеские встречи. Национальная команда 12 ноября сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября примет Венесуэлу в Краснодаре.
Ранее Life.ru сообщал, что Александр Головин вошёл в итоговый состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. Главный тренер Валерий Карпин включил в окончательную заявку 28 футболистов, среди которых также оказались Матвей Сафонов, Алексей Миранчук и Алексей Батраков. Российская команда 12 ноября сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября встретится с Венесуэлой в Краснодаре. Теперь участие Головина в этих встречах оказалось под вопросом из-за повреждения, полученного в матче за «Монако».