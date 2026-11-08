Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин получил повреждение во время выездного матча 10-го тура чемпионата Франции против «Ле-Мана». Футболисту пришлось досрочно покинуть поле.

Головина заменили на 54-й минуте встречи. При уходе с газона российский игрок заметно хромал, что вызвало вопросы о его состоянии перед ближайшими матчами национальной команды.

Характер повреждения и степень его тяжести пока неизвестны. О сроках восстановления полузащитника также не сообщалось. Дополнительная информация может появиться после медицинского обследования футболиста.

В нынешнем сезоне Головин остаётся одним из игроков основного состава монегасков. Россиянин провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Полузащитник ранее получил вызов в сборную России на предстоящие товарищеские встречи. Национальная команда 12 ноября сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября примет Венесуэлу в Краснодаре.