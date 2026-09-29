Головная боль и ломота без температуры: Странная «сентябрьская болезнь» ходит по миру

В соцсетях набирает популярность тема так называемой «сентябрьской болезни». Пользователи жалуются на сильную головную боль, ломоту в теле, слабость и другие симптомы, которые нередко протекают без высокой температуры. Однако признаков появления какого-то отдельного нового заболевания специалисты не видят — это обычный ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, с 14 по 20 сентября в России зарегистрировали около 734 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19. Это на 33,8% больше, чем неделей ранее, однако в ведомстве подчёркивают, что рост заболеваемости соответствует обычной сезонной динамике.

Специалисты также отмечают, что отсутствие температуры само по себе не говорит о появлении «нового вируса». Слабость, насморк, боль в горле, головная боль и ломота могут сопровождать обычные сезонные респираторные инфекции.

Одной из причин сентябрьского подъёма заболеваемости называют резкое увеличение числа контактов после окончания отпусков и начала учебного года. Дети возвращаются в школы и детские сады, студенты — в вузы, а взрослые — в рабочие коллективы.

Ранее Life.ru писал о похожих жалобах россиян на сильную боль в горле, насморк и выраженную слабость без высокой температуры. Тогда заболевшие также жаловались на боль при глотании и сухость слизистых, что породило разговоры о необычной вспышке ОРВИ.