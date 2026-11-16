Московский район Измайлово, где поселился после освобождения из тюрьмы Алексей Малаев, известный серией нападений на женщин и пенсионеров, обрастает плохой историей. Местные жители пожаловались, что вокруг вышедшего на свободу маньяка начала собираться, мягко говоря, неприятная компания. Журналисты SHOT CRIME лично убедились в этом, побывав во дворе дома.

Сосед Измайловского маньяка. Видео © Telegram / SHOT

Из подъезда вышел мужчина в одних трусах. Он шёл выбрасывать мусор, всё бы ничего — обычное дело, но по пути житель многоэтажки останавливался, снимал трусы и показывал свою пятую точку. По словам местных, это сосед и приятель того самого Измайловского маньяка. Они скорешились, и теперь вдвоём пугают окружающих странным поведением.

Жильцы многоэтажки уверяют, что подобные выходки с обнажёнкой происходят не первый раз, но найти управу на нарушителя пока не удалось.

Как сообщалось, Алексей Малаев, известный как Измайловский маньяк, после освобождения из колонии вернулся в московский район Измайлово, где совершал нападения на женщин и пожилых людей. Сейчас он работает разнорабочим на мебельном производстве и проживает в собственной квартире. Малаев освободился в ноябре 2021 года, полностью отбыв назначенный срок.