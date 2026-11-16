Алексей Малаев, известный как Измайловский маньяк, после освобождения из колонии вернулся в московский район Измайлово, где совершал нападения на женщин и пожилых людей. Сейчас он работает разнорабочим на мебельном производстве, сообщает SHOT CRIME.

По информации Telegram-канала, мужчина живёт в собственной квартире и около года назад устроился на предприятие неподалёку от станции метро «Черкизовская». В его обязанности входят разгрузка, доставка и сборка мебели. За работу Малаев якобы получает около 50 тысяч рублей в месяц.

Как утверждает SHOT, недавно мужчина пытался оформить кредит на 300 тысяч рублей, однако банк отказал ему. Другие подробности его нынешней жизни журналисты также привели со ссылкой на собственные источники.

Малаев получил известность после серии нападений, которые начались в Измайлово в 2006 году. Он выслеживал одиноких женщин и пожилых людей, нападал на них в подъездах, применял газовый баллончик и избивал металлической трубой или молотком, после чего забирал деньги и ценные вещи.

Задержали мужчину в январе 2007 года. Следствие связало его с 19 эпизодами преступлений, однако сам Малаев признался в 12 из них: 11 грабежах и одном убийстве. Впоследствии его приговорили к 15 годам лишения свободы.

По данным SHOT, Малаев освободился в ноябре 2021 года, полностью отбыв назначенный срок. Во время заключения он восемь раз обращался с просьбами об условно-досрочном освобождении, но суд каждый раз отказывал.