В Тимашёвске Краснодарского края местный житель вызвал полицию, пожаловавшись на угрозы со стороны неизвестного, а затем сам набросился на прибывших сотрудников с работающей бензопилой. Чтобы остановить нападавшего, правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Мужчина получил ранение, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночной вызов сначала не вызвал у полицейских подозрений. Заявитель утверждал, что ему угрожает незнакомец, однако, когда патруль прибыл на место, выяснилось, что опасность исходит от самого позвонившего. Подробности происшествия приводит издание 93.RU.

Сотрудники патрульно-постовой службы направились к мужчине, чтобы разобраться в ситуации. В этот момент он неожиданно завёл бензопилу и бросился на полицейских. Требования остановиться и прекратить противоправные действия не возымели результата.

Один из сотрудников достал табельный пистолет и произвёл предупредительный выстрел в воздух. Поскольку мужчина продолжил нападение, полицейский выстрелил ещё дважды — уже в его сторону.

В результате местный житель получил ранение. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Никто из сотрудников полиции не пострадал.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ — о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.