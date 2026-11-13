Патрульные против маньяка: «Кубанская резня бензопилой» в Тимашёвске закончилась стрельбой на поражение
На Кубани местный житель вызвал полицию и набросился на неё с бензопилой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Тимашёвске Краснодарского края местный житель вызвал полицию, пожаловавшись на угрозы со стороны неизвестного, а затем сам набросился на прибывших сотрудников с работающей бензопилой. Чтобы остановить нападавшего, правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Мужчина получил ранение, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ночной вызов сначала не вызвал у полицейских подозрений. Заявитель утверждал, что ему угрожает незнакомец, однако, когда патруль прибыл на место, выяснилось, что опасность исходит от самого позвонившего. Подробности происшествия приводит издание 93.RU.
Сотрудники патрульно-постовой службы направились к мужчине, чтобы разобраться в ситуации. В этот момент он неожиданно завёл бензопилу и бросился на полицейских. Требования остановиться и прекратить противоправные действия не возымели результата.
Один из сотрудников достал табельный пистолет и произвёл предупредительный выстрел в воздух. Поскольку мужчина продолжил нападение, полицейский выстрелил ещё дважды — уже в его сторону.
В результате местный житель получил ранение. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Никто из сотрудников полиции не пострадал.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ — о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Похожий случай произошёл летом в Красноярском крае. Как писал Life.ru, пьяный мужчина с работающей бензопилой напал на полицейских в Канском округе. Тогда правоохранителей вызвала местная жительница. Когда оперативники прибыли по адресу, из-за ограды дома вышел агрессивный мужчина, который стал угрожать им заведённой бензопилой. Полицейский несколько раз потребовал остановиться, после чего произвёл два предупредительных выстрела в воздух. Нарушителя удалось задержать без применения оружия на поражение. В том происшествии никто не пострадал, а материалы об угрозах сотрудникам полиции направили следователям.