Голый дебош российского айтишника в тайской Паттайе закончился тяжёлым ранением местного жителя. По предварительной информации, москвич по имени Андрей ударил мужчину лопатой по голове после того, как тот попытался его прогнать. Пострадавший находится в коме, а россиянина задержали. Об этом сообщил Mash.

Инцидент произошёл около четырёх утра 7 ноября. Как сообщается, мужчина без разрешения проник в кондоминиум, после чего начал бегать обнажённым по перилам балкона. В какой-то момент он потерял равновесие и упал на улицу.

На шум вышел хозяин жилья с лопатой и попытался прогнать нарушителя. По предварительной версии, россиянин выхватил у него инструмент и нанёс удар по голове. После этого он набросился на сына пострадавшего.

Прибывшие полицейские оказали раненому первую помощь, в том числе сделали искусственное дыхание. Мужчину доставили в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой. По имеющимся сведениям, он остаётся в коме, а врачи оценивают прогноз как крайне неблагоприятный.

Самого москвича доставили в полицейский участок. Он утверждает, что ничего не помнит о произошедшем. По предварительным данным, на 8 ноября было назначено судебное заседание. Россиянину предположительно вменяют незаконное проникновение в чужое жилище и покушение на убийство.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении местного жителя на российского туриста на Пхукете. Конфликт произошёл после того, как 25-летний россиянин посигналил водителю пикапа, резко перестроившемуся перед его автомобилем. В ответ мужчина вышел из машины с металлическим прутом, разбил стекло Mercedes и нанёс туристу травмы руки и ноги. Полиция установила личности предполагаемых участников нападения и начала собирать доказательства для получения ордеров на арест.