Голышом, но с игрушками: В Кудрово мать выставила неодетую пятилетнюю дочь за дверь

В Ленинградской области пятилетняя девочка оказалась голой на лестничной клетке после того, как мать, предположительно, выставила её за дверь квартиры. Об этом сообщает Mash на Мойке со ссылкой на жителей дома, которые обнаружили ребёнка в подъезде.

По словам соседей, подобное происходит уже не впервые. Они говорят, что в этот раз девочка даже захватила с собой игрушки, словно заранее знала, что ей снова придётся провести время за дверью собственного дома.

Как утверждают местные жители, в квартире проживает женщина с двумя детьми — девочкой примерно пяти лет и мальчиком немного старше. Соседи также рассказывают, что у матери регулярно появляются подозрительные гости. По их словам, с женщиной уже проводили профилактические беседы и предупреждали о возможном вмешательстве органов опеки.

При этом в местном ТСЖ заявили, что ничего не знают о произошедшем. Жалоб на подобные ситуации в товарищество ранее не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал о школьнице из Петербурга, которую мать выгнала из дома после ссоры из-за куска торта. Девочке пришлось обратиться за помощью к соседям, поскольку женщина закрылась в квартире и не пускала её обратно. По сообщениям СМИ, перед этим мать выбросила из окна личные вещи дочери.