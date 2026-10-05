Голый Ихтиандр из Приморья избил камеру в лифте сушёной камбалой

Во Владивостоке полностью обнажённый мужчина избил сушёной камбалой камеру наблюдения в лифте. Кадры необычного инцидента распространяют местные паблики.

Во Владивостоке голый мужчина избил камеру лифта сушёной камбалой. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивосток

По данным местных телеграм-каналов, это предположительно тот же человек, которого ранее в воскресенье заметили на улице Нейбута. Там мужчина вышел на проезжую часть, а затем попытался забраться в чужую машину. Водителю пришлось вытаскивать незваного пассажира из салона.

После этого очевидцы также видели мужчину раздетым на дороге. Что стало причиной такого поведения, достоверно неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о другом обнажённом мужчине во Владивостоке, который нападал на прохожих и бросался под машины. По словам очевидцев, он ранил как минимум двух человек, после чего его скрутили находившиеся рядом горожане. Позднее мужчину передали сотрудникам полиции.