Голый петербуржец показал собаку мордой вниз всему Пискарёвскому проспекту
Голый мужчина ворвался в студию пилатеса и перепугал девушек в Петербурге
Обложка © Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?
В Санкт-Петербурге полностью обнажённый мужчина ворвался на четвереньках в студию пилатеса на Пискарёвском проспекте, перепугав сотрудниц. После этого он устроил шумный переполох в туалете, а затем вышел на Свердловскую набережную, где продолжил необычное представление посреди дороги.
Видео © Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?
По словам очевидцев, незваный посетитель неожиданно забежал в помещение студии и сразу направился в уборную. Там мужчина закрылся и принялся громко кричать, издавая странные звуки. Испуганные сотрудницы решили не выяснять отношения с посетителем. Девушки собрали ценные вещи, закрыли помещение и отправились искать укрытие у соседей.
Вскоре мужчина покинул студию и переместился на Свердловскую набережную. Там он вышел на проезжую часть и начал совершать необычные движения, напоминающие физические упражнения. Происходящее привлекло внимание прохожих и автомобилистов.
Необычная прогулка завершилась возле одного из бизнес-центров, где мужчину удалось остановить. Один из свидетелей вызвал медицинскую помощь, после чего обнажённого прохожего увезли медики.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в состоянии опьянения разгромил автобусную остановку. Инцидент произошёл 4 ноября на проспекте Энгельса. По данным полиции, 33-летний житель Ленинградской области разбил два стекла остановочного павильона, причинив ущерб на 42 тысячи рублей. В отношении него возбудили уголовное дело о вандализме.