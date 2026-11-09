В Санкт-Петербурге полностью обнажённый мужчина ворвался на четвереньках в студию пилатеса на Пискарёвском проспекте, перепугав сотрудниц. После этого он устроил шумный переполох в туалете, а затем вышел на Свердловскую набережную, где продолжил необычное представление посреди дороги.

По словам очевидцев, незваный посетитель неожиданно забежал в помещение студии и сразу направился в уборную. Там мужчина закрылся и принялся громко кричать, издавая странные звуки. Испуганные сотрудницы решили не выяснять отношения с посетителем. Девушки собрали ценные вещи, закрыли помещение и отправились искать укрытие у соседей.

Вскоре мужчина покинул студию и переместился на Свердловскую набережную. Там он вышел на проезжую часть и начал совершать необычные движения, напоминающие физические упражнения. Происходящее привлекло внимание прохожих и автомобилистов.

Необычная прогулка завершилась возле одного из бизнес-центров, где мужчину удалось остановить. Один из свидетелей вызвал медицинскую помощь, после чего обнажённого прохожего увезли медики.