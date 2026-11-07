В Санкт-Петербурге задержали 33-летнего жителя Ленинградской области, который, по версии полиции, разбил два стекла автобусной остановки и причинил ущерб на 42 тысячи рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошёл утром 4 ноября возле дома № 145 на проспекте Энгельса. Около 06:20 в полицию поступило сообщение о повреждённом остановочном павильоне, после чего на место направили сотрудников патрульно-постовой службы.

Прибывшие полицейские обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он из хулиганских побуждений несколько раз ударил ногами по остановке и разбил два боковых стекла.

Стоимость повреждённого имущества оценили в 42 тысячи рублей. Подозреваемого задержали, а обстоятельства произошедшего стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Действия мужчины квалифицировали по статье 214 УК РФ «Вандализм». В качестве меры пресечения фигуранту избрали подписку о невыезде.

Это не единственный подобный случай в Петербурге за последние дни. 3 ноября на улице Лёни Голикова другой нетрезвый мужчина, по данным полиции, разбил стекло остановки ударом ноги. Ущерб составил 17 тысяч рублей. В отношении 37-летнего подозреваемого также возбудили дело о вандализме и избрали подписку о невыезде.