Неадекватная женщина вновь напала на двух покупательниц магазина и пыталась ткнуть их в спины неизвестным острым предметом. Инцидент произошёл в октябре в посёлке Щеглово под Всеволожском. По словам местных жителей, агрессивная дама уже не первый год держит в страхе окружающих.

В Ленобласти женщина вновь напала на двух покупательниц магазина. Видео © VK / Андрей Мирный

Как рассказывают очевидцы, женщина ворвалась в магазин и достала неизвестный острый предмет. Сначала она ударила им по спине пожилую покупательницу, а затем проткнула куртку девушки возле кассы. К счастью, серьёзных травм никто не получил, однако обе пострадавшие сильно испугались.

Незадолго до этого женщина устроила скандал возле местной школы. Она выкрикивала угрозы в адрес детей, а затем попыталась схватить двух мальчиков. Подросткам удалось вырваться и убежать.

Жители Щеглово утверждают, что подобные выходки продолжаются уже несколько лет. По их словам, женщина оскорбляет прохожих, бросает камни и особенно агрессивно ведёт себя по отношению к детям. Местные также вспоминают случай, когда она якобы ударила чужого ребёнка.

После происшествия женщину задержали. Как ранее сообщал Life.ru, её собирались привлечь к административной ответственности за побои. Однако, по словам жителей, всего через несколько дней они вновь увидели её в том же магазине.