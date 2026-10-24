В Липецке школьник предотвратил нападение друга на школу

В Липецке школьник помог предотвратить нападение на учащихся, рассказав классному руководителю об опасных намерениях своего давнего приятеля. Подросток не стал скрывать тревожную переписку, благодаря чему удалось избежать трагедии. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мальчики дружили с раннего детства, однако в 2021 году перестали поддерживать связь. Спустя четыре года общение возобновилось, и один из них начал делиться пугающими признаниями.

Юноша рассказывал о попытках навредить себе и замыслах расправы над сверстниками. Следствие установило, что на протяжении нескольких лет он изучал материалы о запрещённой террористической организации и интересовался шокирующим контентом.

Поначалу приятель пытался образумить знакомого, уговаривая отказаться от преступных планов и обратиться к психологу. Переломным моментом стала фотография ножа-бабочки за спиной соседа по парте. Отправитель признался, что собирался применить оружие.

Осознав серьёзность угрозы, подросток показал сообщения матери и учителю, которому доверял. Информацию оперативно передали правоохранителям, сумевшим пресечь подготовку нападения.

«Молодому человеку потребовались смелость и ответственность, чтобы поставить безопасность окружающих выше страха испортить отношения с другом», — подчеркнули в СК.

Подозреваемый находится в СИЗО в ожидании суда. Ему вменяют участие в террористической организации и подготовку теракта. Максимальное наказание для несовершеннолетнего составляет десять лет заключения.