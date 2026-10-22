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Регион
Опубликовано 22 октября, 17:49

В Ленобласти задержали неадекватную женщину за нападение на кассира и детей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В посёлке Щеглово Ленинградской области задержали женщину после нападения на сотрудницу магазина. Её намерены привлечь к административной ответственности за побои.

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Жители рассказывают, что перед происшествием в магазине женщина схватила двух мальчиков возле школы, однако детям удалось вырваться. Затем она зашла внутрь и начала угрожать окружающим. После замечания кассира посетительница ударила её острым предметом.

Соседи утверждают, что давно сталкиваются с агрессией этой женщины. По их словам, она ругается на школьников без видимого повода, а иногда переходит от оскорблений к нападениям. Среди пострадавших называют молодую пару, сантехника и одного из соседей.

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Ранее слабовидящая волонтёр рассказала об избиении после попытки помочь кошке в Сосновом Бору Ленинградской области. Мужчина повалил её на землю и бил ногами, пока не вмешался прохожий.

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Борис Эльфанд
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