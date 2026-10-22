В Ленобласти задержали неадекватную женщину за нападение на кассира и детей

В посёлке Щеглово Ленинградской области задержали женщину после нападения на сотрудницу магазина. Её намерены привлечь к административной ответственности за побои.

Жители рассказывают, что перед происшествием в магазине женщина схватила двух мальчиков возле школы, однако детям удалось вырваться. Затем она зашла внутрь и начала угрожать окружающим. После замечания кассира посетительница ударила её острым предметом.

Соседи утверждают, что давно сталкиваются с агрессией этой женщины. По их словам, она ругается на школьников без видимого повода, а иногда переходит от оскорблений к нападениям. Среди пострадавших называют молодую пару, сантехника и одного из соседей.