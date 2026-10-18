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Опубликовано 18 октября, 16:48

В Ленобласти пьяный мужчина запинал полуслепую девушку за «приставания» к кошке

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Слабовидящая волонтёр организации «Котопёс» в Сосновом Бору Ленинградской области рассказала об избиении после попытки помочь кошке. По словам женщины, конфликт произошёл у дома на проспекте Героев, а остановить нападавшего удалось прохожему. О произошедшем пишет Mash на Мойке.

Подозреваемый. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Подозреваемый. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Женщина услышала мяуканье и решила, что животное бездомное. Заметив рядом мужчину с собаками и детей, она спросила, не принадлежит ли кошка кому-нибудь из них. Как утверждает волонтёрка, в ответ мужчина выругался и схватил её за куртку.

По её словам, затем он ударил её ногой в поясницу, разбил телефон об асфальт, повалил на землю и продолжил избивать. Женщина сообщила, что обратилась в полицию с заявлением, однако до приезда сотрудников мужчина скрылся.

Сам участник конфликта изложил другую версию. По его словам, он гулял с двумя собаками, своей кошкой, сыном и его другом. Предложение незнакомки проводить животное, которое находилось без поводка, показалось ему подозрительным.

Мужчина признал, что употреблял алкоголь и дважды поставил женщине подножку. Он также признался, что бил её ногами, но охарактеризовал удары как «несильные». При этом он возложил ответственность за начало конфликта на пострадавшую.

Боец поп-ММА Никархо попал в реанимацию после драки со стрельбой во Владикавказе
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Ранее сообщалось, что массовая драка подростков с предметами, похожими на мачете и пистолеты, обернулась уголовным делом в Санкт-Петербурге. Компания молодых людей устроила беспорядки в торгово-развлекательном комплексе «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, после чего конфликт переместился на парковку.

Больше новостей о массовых драках, задержаниях и громких разбирательствах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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