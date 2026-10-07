Голый петербуржец устроил променад по проспекту Металлистов и попал на видео

Голого мужчину заметили на улицах Санкт-Петербурга. При приближении общественного транспорта он отходил к припаркованным автомобилям, а затем продолжал идти по проезжей части без одежды, сообщает 78.ru,

В Петербурге обнажённого мужчину сняли на проезжей части проспекта Металлистов. Видео © Telegram/ 78 | НОВОСТИ

Кадры с проспекта Металлистов появились в соцсетях. Запись сопроводили песней «Без трусиков», обыграв внешний вид героя ролика.

Что заставило прохожего выйти на улицу в таком виде, не сообщается. Сведений о задержании или реакции полиции в сообщении нет.

Ранее в Петербурге голый наркоман зарезал «иностранную шпионку» и оторвал голову голубю. Его задержали и увезли в психиатрическую больницу.