Google оштрафовали в ЕС на €403 млн за нарушения при работе с данными

Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала Google на €403 млн за нарушения при обработке данных о местоположении пользователей в Евросоюзе. Нарушения касались нескольких функций сервисов компании и происходили с мая 2018 года по февраль 2020 года. Об этом сообщил портал Tagesschau со ссылкой на решение регулятора.

Проверка затронула функции «История приложений и веб-поиска», «История местоположений» и «Точность определения местоположения». Комиссия пришла к выводу, что Google нарушила требования Общего регламента ЕС по защите данных при работе с информацией о перемещениях пользователей.

«Пользователи сервисов Google, возможно, не осознавали, что данные об их местоположении использовались, например, для рекламного воздействия или для того, чтобы делать выводы об их интересах», — заявил заместитель главы DPC Грэм Дойл.

По данным регулятора, компания также не обеспечила необходимую прозрачность обработки данных и слишком долго хранила часть информации о местоположении. Проверка охватывала период с 25 мая 2018 года, когда начал действовать GDPR, до 4 февраля 2020 года.

Кроме штрафа комиссия обязала Google изменить порядок обработки геоданных и привести его в соответствие с европейскими правилами. На это компании дали шесть месяцев.

Google заявила Reuters, что разбирательство касается старых правил работы сервисов. Компания утверждает, что с того времени изменила настройки, усилила контроль пользователей над данными и сократила объём сохраняемой информации о местоположении.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 7,6 млн рублей за неудаление запрещённой в России информации. Компанию привлекли к ответственности по двум административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Одним из оснований для разбирательства стало размещение информации о сервисе премиального трансфера Wheely, доступ к которому в России ограничен. По итогам рассмотрения обоих материалов суд назначил Google штрафы на общую сумму 7,6 млн рублей.