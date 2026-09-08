Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 09:11

Twitch оштрафовали на 3,5 млн рублей за контент о наркотиках

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Таганский районный суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 3,5 млн рублей из-за размещённой на платформе информации об использовании и изготовлении наркотиков.

Twitch Interactive, Inc. признали виновной по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ — за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.

Роскомнадзор открестился от блокировки Twitch
Роскомнадзор открестился от блокировки Twitch

Как следует из материалов дела, основанием для составления административного протокола стало распространение на платформе контента, связанного с использованием и изготовлением наркотиков.

Twitch принадлежит американской компании Twitch Interactive, входящей в структуру Amazon. Сервис специализируется на прямых трансляциях, в первую очередь игровых стримах и киберспортивных турнирах.

Ранее Life.ru сообщал, что Таганский суд Москвы уже штрафовал Twitch на 3,5 млн рублей за нарушение обязанностей владельца социальной сети.

Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 млн рублей за запрещённый контент
Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 млн рублей за запрещённый контент

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • twitch
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar