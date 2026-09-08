Twitch оштрафовали на 3,5 млн рублей за контент о наркотиках
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Таганский районный суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 3,5 млн рублей из-за размещённой на платформе информации об использовании и изготовлении наркотиков.
Twitch Interactive, Inc. признали виновной по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ — за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.
Как следует из материалов дела, основанием для составления административного протокола стало распространение на платформе контента, связанного с использованием и изготовлением наркотиков.
Twitch принадлежит американской компании Twitch Interactive, входящей в структуру Amazon. Сервис специализируется на прямых трансляциях, в первую очередь игровых стримах и киберспортивных турнирах.
Ранее Life.ru сообщал, что Таганский суд Москвы уже штрафовал Twitch на 3,5 млн рублей за нарушение обязанностей владельца социальной сети.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.