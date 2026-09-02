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Опубликовано 2 сентября, 12:37

Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 млн рублей за запрещённый контент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Таганский суд Москвы назначил европейскому подразделению Pinterest два административных штрафа на общую сумму 10,8 млн рублей за неудаление запрещённой в России информации. Решения вынесены 2 сентября.

Первый штраф в размере 3,8 млн рублей Pinterest Europe Limited получил по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность владельцев интернет-ресурсов за неудаление запрещённой информации.

Ещё 7 млн рублей компания должна выплатить по более тяжёлой части той же статьи. Речь идёт о неудалении материалов с призывами к экстремистской деятельности и порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Таким образом, общая сумма двух назначенных Pinterest за день штрафов достигла 10,8 млн рублей.

Суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент
Суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент

Это не первое административное взыскание в отношении платформы в России. Ранее Life.ru сообщал, что Таганский суд оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей за нарушение требований по мониторингу и ограничению доступа к запрещённой информации. Аналогичные штрафы тогда получили Twitch и Likeme.

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Александра Вишнякова
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