Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 млн рублей за запрещённый контент

Таганский суд Москвы назначил европейскому подразделению Pinterest два административных штрафа на общую сумму 10,8 млн рублей за неудаление запрещённой в России информации. Решения вынесены 2 сентября.

Первый штраф в размере 3,8 млн рублей Pinterest Europe Limited получил по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность владельцев интернет-ресурсов за неудаление запрещённой информации.

Ещё 7 млн рублей компания должна выплатить по более тяжёлой части той же статьи. Речь идёт о неудалении материалов с призывами к экстремистской деятельности и порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Таким образом, общая сумма двух назначенных Pinterest за день штрафов достигла 10,8 млн рублей.

Это не первое административное взыскание в отношении платформы в России. Ранее Life.ru сообщал, что Таганский суд оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей за нарушение требований по мониторингу и ограничению доступа к запрещённой информации. Аналогичные штрафы тогда получили Twitch и Likeme.