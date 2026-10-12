Гордума приняла досрочную отставку мэра Екатеринбурга Алексея Орлова
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Городская дума Екатеринбурга одобрила досрочную отставку мэра Алексея Орлова. Градоначальник сложил полномочия в связи с получением депутатского статуса, что следует из трансляции заседания.
Ранее Алексей Орлов подал заявление о прекращении полномочий после избрания в Законодательное собрание Свердловской области. Позднее политик пояснил, что связывает дальнейшую жизнь с Екатеринбургом и регионом и не собирается уезжать.
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