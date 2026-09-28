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Опубликовано 28 сентября, 03:45

Горевший сейнер «Триумф» буксируют в Петропавловск-Камчатский

Обложка © Telegram / Морспасслужба

Обложка © Telegram / Морспасслужба

Рыболовное судно «Триумф», на котором произошёл пожар, начали буксировать в Петропавловск-Камчатский. Судно находится на буксире спасательного «Суворовца». Об этом сообщили РИА «Новости» в Морском спасательном подцентре города.

К моменту начала буксировки «Триумф» находился примерно в 70 милях от Петропавловска-Камчатского. По расчётам спасателей, его доставят в порт около 07:00 29 сентября по местному времени (22:00 28 сентября мск). Поиски четырёх рыбаков, пропавших после пожара, пока не дали результатов. Экипаж «Суворовца» обследовал район происшествия, к поисковой операции также подключились находящиеся поблизости суда.

Спасатели вновь попытаются взять на буксир горящее судно «Триумф»
Спасатели вновь попытаются взять на буксир горящее судно «Триумф»

После пожара на «Триумфе» пропали двое студентов из Приморья. Родственники 19-летнего курсанта Владивостокского морского колледжа Ивана просят усилить поисковую операцию. По словам его сестры Анны, семья считает задействованные силы недостаточными. Кроме того, среди пропавших 44-летний житель Арсеньева — жених бывшей коллеги Анны, а также студент МГУ имени Невельского, четверокурсник.

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Тимур Хингеев
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