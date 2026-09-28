Горевший сейнер «Триумф» буксируют в Петропавловск-Камчатский

Рыболовное судно «Триумф», на котором произошёл пожар, начали буксировать в Петропавловск-Камчатский. Судно находится на буксире спасательного «Суворовца». Об этом сообщили РИА «Новости» в Морском спасательном подцентре города.

К моменту начала буксировки «Триумф» находился примерно в 70 милях от Петропавловска-Камчатского. По расчётам спасателей, его доставят в порт около 07:00 29 сентября по местному времени (22:00 28 сентября мск). Поиски четырёх рыбаков, пропавших после пожара, пока не дали результатов. Экипаж «Суворовца» обследовал район происшествия, к поисковой операции также подключились находящиеся поблизости суда.

После пожара на «Триумфе» пропали двое студентов из Приморья. Родственники 19-летнего курсанта Владивостокского морского колледжа Ивана просят усилить поисковую операцию. По словам его сестры Анны, семья считает задействованные силы недостаточными. Кроме того, среди пропавших 44-летний житель Арсеньева — жених бывшей коллеги Анны, а также студент МГУ имени Невельского, четверокурсник.