Возрастные изменения гормонального фона способны влиять на память, внимание и скорость мышления. Почему мозг начинает хуже справляться с привычными задачами, «Вечерней Москве» объяснила невролог Елена Мирошник.

У женщин подобные перемены могут начинаться за четыре–шесть лет до последней менструации, в период перименопаузы. У мужчин снижение активности половых гормонов нередко становится заметным после 45–50 лет. Сроки и выраженность изменений индивидуальны.

Гормональная перестройка может сопровождаться нарушениями сна, перепадами настроения, снижением работоспособности, забывчивостью и ощущением «тумана в голове». Это связано с тем, что половые гормоны участвуют в передаче нервных импульсов и поддержании энергетического обмена в клетках мозга, указала врач.

Особую роль играет эстроген: он поддерживает работу систем, отвечающих за запоминание информации, помогает нервным клеткам сохранять активность и участвует в образовании новых нейронных связей. Прогестерон также задействован в процессах обновления нервных клеток и регуляции работы центральной нервной системы.

«Эстроген влияет на холинергическую систему, участвует в регуляции синаптической пластичности и нейрогенеза, а также поддерживает работу нервных клеток. Эти процессы связаны с функционированием памяти», — отметила специалист.

При снижении гормональной активности могут ухудшаться концентрация внимания, словесная и кратковременная память. Поэтому специалист рекомендует не игнорировать подобные изменения и своевременно обращаться к врачу.

Коррекция гормональных нарушений в некоторых случаях помогает уменьшить их влияние на когнитивные функции. Однако необходимость и возможность гормональной терапии определяют индивидуально после обследования.

Недавно Life.ru разбирал, почему ухудшение памяти не всегда связано с необратимыми изменениями мозга. Среди возможных причин специалисты называли гормональные нарушения, хронический стресс, недостаток сна и дефицит витаминов.