Проблемы с памятью не всегда связаны с необратимыми изменениями в головном мозге. Иногда достаточно устранить причину забывчивости, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Алла Шмычкова.

«Иногда дело в обратимых вещах — дефицит витаминов, гормональные сбои, хронический стресс, недосып, — а в других случаях важно вовремя начать коррекцию», — объяснила врач Красногорской клинической больницы.

По словам специалиста, ухудшение способности запоминать информацию может быть следствием нарушений, не связанных с необратимым повреждением мозга. Например, при нехватке определённых веществ или гормональном дисбалансе восстановлению памяти может способствовать устранение выявленной проблемы.

Схожая ситуация наблюдается при хроническом стрессе и недостатке сна. В таких случаях одних упражнений для тренировки памяти может оказаться недостаточно, поскольку необходимо воздействовать на причину ухудшения самочувствия.

При этом универсального препарата, способного вернуть память каждому человеку, не существует. Шмычкова рекомендует начинать с консультации невролога, который при необходимости назначит обследования и определит дальнейшее лечение. Самостоятельно принимать витамины или лекарства для улучшения памяти специалист не советует.

«Главное — не ставить диагноз самостоятельно и не заниматься самолечением. Раннее обращение повышает шансы эффективно разобраться в ситуации», — подчеркнула терапевт.

Ранее Life.ru рассказывал, почему проблемы с памятью возникают даже у молодых людей. Врач Ольга Ткачёва объясняла, что постоянный стресс, переутомление и информационная перегрузка могут приводить к забывчивости, которая далеко не всегда свидетельствует о серьёзном заболевании мозга.