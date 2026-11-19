После свиного гриппа человек может ещё долго испытывать трудности с памятью, концентрацией и привычной работой. Причины таких нарушений объяснил Life.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Действительно, есть такой период после того, как человек уже переболел свиным гриппом, но, возвращаясь к работе, с трудом сосредотачивается, запоминает информацию и выдерживает привычную нагрузку. Грипп может вызвать временные проблемы с вниманием и памятью. Рустем Гайфутдинов Невролог

По словам невролога, подобное состояние может возникать после тяжело перенесённых инфекций, причём не только вирусных, но и бактериальных. Причину врач связывает с воспалительной реакцией организма: во время болезни в кровотоке повышается активность цитокинов — веществ, участвующих в иммунном ответе.

Как объяснил Гайфутдинов, в головном мозге существуют области, где защитный барьер между кровью и нервной тканью устроен иначе. В частности, речь идёт о структурах, расположенных рядом с желудочками мозга. Они участвуют в регуляции обмена веществ и взаимодействии нервной системы с остальным организмом.

Врач считает, что при выраженной воспалительной реакции в этих областях могут активироваться вспомогательные клетки мозга — глии. Такой процесс называют нейровоспалением. По его словам, реакция способна затрагивать и соседние структуры, в том числе гиппокамп, который играет важную роль в работе памяти.

В результате человек даже после завершения острой фазы инфекции может испытывать слабость, быстро уставать и с трудом справляться с интеллектуальной нагрузкой. Подобные жалобы невролог связывает с астеническим синдромом.

Гайфутдинов также обратил внимание на состояние организма до болезни. По его словам, более выраженные последствия могут наблюдаться у ослабленных людей, в том числе при нарушениях питания, малоподвижном образе жизни, метаболических проблемах и перенесённых тяжёлых повреждениях мозга.

«Трудно сосредоточиться, запоминать информацию и выдерживать привычную нагрузку – это астенический синдром, в основе которого лежит избыточная воспалительная реакция гипоталамических структур, отвечающих за адаптацию и приспособляемость. Человек, перенёсший инфекцию, долгое время может испытывать астенические жалобы», — пояснил невролог.