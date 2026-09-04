Горнолыжный сезон в Европе под угрозой срыва из-за Эль-Ниньо

Горнолыжный сезон в Европе этой зимой может оказаться менее снежным из-за влияния мощной фазы Эль-Ниньо. Об этом говорится в прогнозах метеорологов Severe Weather Europe.

По оценкам специалистов, тёплые воздушные потоки из Атлантики приведут к дефициту осадков на многих европейских курортах, особенно на низких и средних высотах. Под угрозой могут оказаться популярные направления во Франции и Австрии, включая Лез-Же, Морзин, Заальбах-Хинтерглемм и Майрхофен. При этом высокогорные зоны Альп на высоте около 1800–2000 метров, такие как Валь-Торенс и Тинь, сохраняют хорошие шансы на стабильный снежный покров.

Метеорологи подчёркивают, что прогноз меньшего количества снега не означает полного отсутствия осадков. Речь идёт о снижении объёмов по сравнению со средними многолетними значениями.

Специалисты отмечают, что сезон 2026–2027 годов для европейских лыжных курортов будет зависеть прежде всего от высоты и географического положения. Начало зимы может быть особенно сложным: в ноябре ожидается дефицит снега во многих регионах, а декабрь может принести более тёплую и влажную погоду.

Эль-Ниньо — природный климатический цикл, при котором нагрев поверхностных вод Тихого океана влияет на атмосферные процессы по всему миру. Его усиление способно менять привычные погодные сценарии в разных регионах.

Ранее климатолог заявил, что Эль-Ниньо в 2027 году может привести к росту мировой температуры и новому климатическому рекорду. По его словам, сильнее всего явление повлияет на тропические и субтропические регионы, а серьёзных последствий для России ожидать не стоит.