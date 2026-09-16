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Опубликовано 16 сентября, 10:01

Город как единое целое: Космонавт показал фото Краснодара с борта МКС

Космонавт Шкаплеров показал фото Краснодара с борта МКС

Краснодар из иллюминатора. Обложка © Макс / Космонавт Антон Шкаплеров

Краснодар из иллюминатора. Обложка © Макс / Космонавт Антон Шкаплеров

Краснодар попал в объектив с необычного ракурса — с борта Международной космической станции. Снимком города космонавт Антон Шкаплеров поделился у себя в «Максе».

С орбиты в одном кадре оказались городские кварталы, окружающие их поля и Краснодарское водохранилище. Особенно заметна Кубань — извилистая река тонкой линией проходит через общий рисунок местности.

Шкаплеров отметил, что подобный ракурс позволяет воспринимать город и окружающую природу как единое целое. С высоты застройка, поля, русло реки и водохранилище складываются в масштабную композицию.

«Люблю такие снимки нашей страны из космоса. С орбиты особенно хорошо понимаешь, насколько велика, разнообразна и удивительно красива Россия!» — написал космонавт.

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Ранее Life.ru рассказывал, как космонавт Анна Кикина показала Москву с высоты 400 километров. Снимок столицы также был сделан с борта МКС в честь 879-летия города.

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Владимир Озеров
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