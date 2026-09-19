«Город растёт»: Петербургский депутат рассказал, как изменилась Северная столица

Развитие социальной инфраструктуры и безопасность — ключевые перемены в Петербурге за последние годы. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Павел Крупник, комментируя изменения в городе Телеканалу «Санкт-Петербург».

Развитие социальной инфраструктуры и безопасность — ключевые перемены в Петербурге за последние годы. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

По словам парламентария, главным достижением стало активное строительство социальных объектов.

«Посмотрите, сколько ежегодно открывается детских садов и школ. Город растёт, и вместе с ним идёт социальная инфраструктура — школы, больницы, поликлиники. Выделяются серьезные средства на переоборудование медучреждений», — отметил он.

Отдельно Крупник остановился на безопасности, назвав эту тему одной из наиболее значимых для себя. Он подчеркнул, что много путешествовал по России и за рубежом, что позволяет ему сравнивать. По его словам, Петербург является гораздо более мирным местом, чем многие города за границей

Ранее Москва и Санкт-Петербург договорились о внедрении московской Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в медучреждениях города на Неве. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Церемония прошла в городской больнице Святого Великомученика Георгия — одном из старейших медицинских учреждений Северной столицы.