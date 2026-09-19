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Опубликовано 19 сентября, 10:32

Наблюдатели из СНГ высказались о выборах в Госдуму

Наблюдатель от СНГ Турганбаев: Нарушений на выборах в Петербурге не выявлено

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Международные инспекторы миссии СНГ, работающие на избирательных участках Санкт-Петербурга, не зафиксировали нарушений в ходе голосования. Об этом сообщил наблюдатель Бауржан Турганбаев Телеканалу «Санкт-Петербург».

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе голосования. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

По его словам, процесс организован на высоком уровне, а сами выборы проходят прозрачно и открыто.

«Нами никаких нарушений не было выявлено, не замечено. В целом выборы организованы на высоком уровне», — заявил Турганбаев.

Выборы депутатов Госдумы проходят в три дня, с 18 по 20 сентября. В Москве избиратели могут прийти проголосовать на участки либо использовать городскую систему электронного голосования.

Явка на выборах в Госдуму превысила 20%
Явка на выборах в Госдуму превысила 20%

Ранее Life.ru сообщал, что на открытие центра по наблюдению за выборами приезжала делегация наблюдателей от СНГ во главе с заместителем генерального секретаря Содружества Ильхомом Нематовым. Гостям показали работу штаба, после чего стороны обсудили организацию мониторинга.

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Владимир Озеров
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