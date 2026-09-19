Наблюдатели из СНГ высказались о выборах в Госдуму

Международные инспекторы миссии СНГ, работающие на избирательных участках Санкт-Петербурга, не зафиксировали нарушений в ходе голосования. Об этом сообщил наблюдатель Бауржан Турганбаев Телеканалу «Санкт-Петербург».

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе голосования. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

По его словам, процесс организован на высоком уровне, а сами выборы проходят прозрачно и открыто.

«Нами никаких нарушений не было выявлено, не замечено. В целом выборы организованы на высоком уровне», — заявил Турганбаев.

Выборы депутатов Госдумы проходят в три дня, с 18 по 20 сентября. В Москве избиратели могут прийти проголосовать на участки либо использовать городскую систему электронного голосования.

Ранее Life.ru сообщал, что на открытие центра по наблюдению за выборами приезжала делегация наблюдателей от СНГ во главе с заместителем генерального секретаря Содружества Ильхомом Нематовым. Гостям показали работу штаба, после чего стороны обсудили организацию мониторинга.