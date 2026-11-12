Город Североморск в Мурманской области остался без света
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Североморск Мурманской области произошло отключение электроэнергии. Информация о происшествии размещена на сайте регионального управления МЧС России.
«В 06:00 12 ноября 2026 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация об отключении электроснабжения в ЗАТО г. Североморск Мурманской области», — сообщило ведомство.
Аварийная бригада уже работает на месте происшествия, добавили в МЧС. Привлечены четыре человека и одна единица техники, уточнили в управлении.
Североморск является главной базой Северного флота России. Город расположен на берегу Кольского залива Баренцева моря, неподалёку от Мурманска.
Ранее Life.ru сообщал, что в Донецке из-за масштабной аварии без электричества остались более 123 тысяч человек. По данным компании «Донецкэнерго», сбой привёл к отключению 914 трансформаторных подстанций в шести районах города — Ворошиловском, Киевском, Ленинском, Куйбышевском, Кировском и Петровском.
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