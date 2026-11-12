В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Североморск Мурманской области произошло отключение электроэнергии. Информация о происшествии размещена на сайте регионального управления МЧС России.

«В 06:00 12 ноября 2026 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация об отключении электроснабжения в ЗАТО г. Североморск Мурманской области», — сообщило ведомство.

Аварийная бригада уже работает на месте происшествия, добавили в МЧС. Привлечены четыре человека и одна единица техники, уточнили в управлении.

Североморск является главной базой Северного флота России. Город расположен на берегу Кольского залива Баренцева моря, неподалёку от Мурманска.

Ранее Life.ru сообщал, что в Донецке из-за масштабной аварии без электричества остались более 123 тысяч человек. По данным компании «Донецкэнерго», сбой привёл к отключению 914 трансформаторных подстанций в шести районах города — Ворошиловском, Киевском, Ленинском, Куйбышевском, Кировском и Петровском.