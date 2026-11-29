Город в Кузбассе не получил паспорт готовности к зиме: Ростехнадзор назвал причину
Ростехнадзор не выдал Киселёвску паспорт готовности к зиме
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Киселёвск оказался единственным городом Кемеровской области, который не получил паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Причиной стало отсутствие части необходимых документов у одной из ресурсоснабжающих организаций, сообщает правительство Кузбасса.
Всего проверку готовности к зиме прошёл 31 муниципалитет региона. Решение об отказе в выдаче паспорта Киселёвску приняли специалисты Ростехнадзора.
В региональном правительстве заверили, что отсутствие документа не повлияло на работу теплоснабжающих предприятий города. Сейчас они функционируют в штатном режиме. Кроме того, совместно с городской администрацией коммунальщики разработали схему перераспределения ресурсов на случай выхода из строя одного из предприятий.
Само по себе отсутствие паспорта не означает прекращения подачи отопления в жилые дома. Однако документ подтверждает, что коммунальная инфраструктура прошла проверку и готова к повышенным нагрузкам в зимний период.
Напомним, 17 ноября Минэнерго России сообщило, что паспорта готовности к отопительному сезону получат 97% предприятий электроэнергетики страны. По итогам проверки 87% компаний признали полностью готовыми к зиме, ещё 10% предстоит выполнить дополнительные требования.