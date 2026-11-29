Киселёвск оказался единственным городом Кемеровской области, который не получил паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Причиной стало отсутствие части необходимых документов у одной из ресурсоснабжающих организаций, сообщает правительство Кузбасса.

Всего проверку готовности к зиме прошёл 31 муниципалитет региона. Решение об отказе в выдаче паспорта Киселёвску приняли специалисты Ростехнадзора.

В региональном правительстве заверили, что отсутствие документа не повлияло на работу теплоснабжающих предприятий города. Сейчас они функционируют в штатном режиме. Кроме того, совместно с городской администрацией коммунальщики разработали схему перераспределения ресурсов на случай выхода из строя одного из предприятий.

Само по себе отсутствие паспорта не означает прекращения подачи отопления в жилые дома. Однако документ подтверждает, что коммунальная инфраструктура прошла проверку и готова к повышенным нагрузкам в зимний период.