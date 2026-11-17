Министр энергетики России Сергей Цивилёв подписал приказ об утверждении результатов оценки готовности предприятий электроэнергетики к отопительному сезону 2026–2027 годов. По итогам проверки 97% компаний получат паспорта готовности. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

«Сергей Цивилёв подписал приказ об утверждении результатов оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2026–2027 годов. Согласно документу, 87% субъектов электроэнергетики получили оценку «Готов» и 10% — «Готов с условиями»», — говорится в сообщении ведомства.

Предприятиям, прошедшим оценку, в установленные сроки выдадут паспорта готовности. При этом статус «Готов с условиями» означает, что компаниям необходимо выполнить дополнительные требования для обеспечения надёжной работы в зимний период.

Ранее Life.ru сообщал, что коммунальная инфраструктура России готова к зиме примерно на 90%. Такую оценку 24 сентября дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Особое внимание при подготовке к холодам власти уделяли котельным, инженерным сетям, системам электро- и теплоснабжения, а также водоснабжению и водоотведению.