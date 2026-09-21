В украинском Чернигове вспыхнули массовые уличные волнения, вызванные жёсткими методами мобилизации. Местные жители организовали стихийную протестную акцию, выступив против действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата). Информацию об этом распространило агентство ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур.

По имеющимся сведениям, триггером для народного возмущения послужило силовое задержание на улице очередного мужчины. Действия военкомов спровоцировали мгновенную реакцию прохожих и соседей задержанного: на место инцидента стянулись сотни человек.

Возмущенные граждане заблокировали автомобильное движение, перекрыв проезжую часть. Собравшиеся предприняли попытку силой освободить согражданина, которого сотрудники военкомата пытались увезти в распределительный пункт. Напряжённая обстановка на городской улице переросла в открытое противостояние горожан с представителями мобилизационных структур.

Тем временем в Сумской области суд наложил арест на деревянную палку, которой местный житель, по версии следствия, несколько раз ударил сотрудника ТЦК по голове во время проверки документов. Палку длиной около 60 сантиметров изъяли как вещественное доказательство, а самого мужчину задержали после конфликта.